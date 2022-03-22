Южно-Сахалинск, 22 марта, 2022, 03:55 — ИА Регнум. От санкций, введённых в отношении России, пострадает сам Запад, а нашему бизнесу они не страшны, уверен предприниматель с Сахалина Анатолий Пасхин.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Санкции

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Представитель бизнес-сообщества островного региона считает, что России необходимо мобилизовать все силы и поскорее завершить спецоперацию.

«Направить побольше техники на военные объекты. Потому что националистические силы Украины продолжают действовать: захватывают территории от Киева вниз. По поводу экономических санкций, который организовал Запад, уверен, что они сами пострадают. Все компании, крупный бизнес, который ушел из России, — лишили себя огромного рынка сбыта. Санкции нам не страшны, у нас Китай — потребитель с большим потенциалом. Азиатские страны могут покупать наши ресурсы. Рынок сбыта будет перераспределен. Уверен, что мы справимся», — цитирует Пасхина телеграм-канал правительства Сахалина.

Как сообщало ИА REGNUM, в опубликованном 21 марта официальном заявлении указано, что после введения Японией односторонних санкционных ограничений в отношении России политика Токио стала очевидно недружественной.

«Российская сторона в нынешних условиях не намерена продолжать переговоры с Японией по мирному договору ввиду невозможности обсуждать подписание основополагающего документа о двусторонних отношениях с государством, занимающим откровенно недружественные позиции и стремящимся нанести ущерб интересам нашей страны», — указано в заявлении МИД России.