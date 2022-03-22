Владивосток, 22 марта, 2022, 03:58 — ИА Регнум. Во Владивостоке 21 марта на здании клинической больницы №1 на улице Садовой, 22 торжественно открыли мемориальную доску в память Христины Пак, врача-статистика, погибшей в борьбе с COVID-19, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе городской мэрии.

Пресс-служба мэрии Владивостока Мемориальная доска

Следите за развитием событий в трансляции: «Пандемия не закончена: борьба с коронавирусом в России и мире — трансляция»

Христина Пак родилась в 1978 году в Белогорске Амурской области. В 2001 году закончила Владивостокский государственный медицинский университет по направлению медико-профилактическое дело. С февраля 2020 года работала врачом-статистиком отделения учёта и медицинской статистики Владивостокской клинической больницы №1. Коллеги отзываются о ней как о трудолюбивом, добросовестном сотруднике, добром, чутком и отзывчивом человеке. У Христины Михайловны осталось трое несовершеннолетних детей.

Идею установить мемориальные доски медикам, погибшим в борьбе с коронавирусом, предложила председатель советов почётных граждан Приморья и Владивостока Светлана Морозова.

В городе уже установлено три такие доски: на здании краевой клинической больницы — в память о медсестре Валентине Лаврентьевой, на госпитале ветеранов войн — в память о медсестре Светлане Угрениновой и в память о враче Христине Пак.

Читайте также: Погибшей от COVID-19 медсестре во Владивостоке открыли мемориальную доску

Как сообщало ИА REGNUM, на фасаде здания краевой клинической больницы №1 во Владивостоке 16 марта открыли мемориальную доску в память о медицинской сестре Валентине Лаврентьевой, которая скончалась от COVID-19, работая в госпитале.