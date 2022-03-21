Рим, 22 марта, 2022, 01:52 — ИА Регнум. Снижение акцизов на топливо в Италии может привести к тяжелым последствиям для рынка распределения, заявили представители профильных бизнес-ассоциаций 21 марта.

Иван Шилов ИА REGNUM Бензин

Ранее премьер Италии Марио Драги анонсировал резкое снижение величины акцизов (до 25 центов за литр) ради снижения слишком высокой для граждан и предпринимателей цены на бензин.

Но под сокращение могут попасть и те объемы топлива, которые уже закуплены и находятся в запасе, таким образом будет нанесен финансовый удар по топливному рынку, напомнили предприниматели.

В Италии — одни из самых высоких акцизов на топливо в ЕС: более 70 центов за литр бензина, более 60 центов за литр дизеля.

За последние 12 месяцев стоимость газа для потребителей Италии выросла вдвое, стоимость электричества — втрое, цена на бензин — в полтора раза, до 2,40 евро за литр. Руководители тысяч компаний из разных сфер экономики отмечают, что такая ситуация ставит их на грань рентабельности. Фиксируется рост цен на 10−20 и более процентов на все основные продукты питания.