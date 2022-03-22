Тирана, , 04:07 — REGNUM Бывший премьер-министр Албании Сали Бериша 20 марта заявил о том, что в Газпроме предлагали политику инвестиции в размере 4 миллиардов долларов на реконструкцию ТЭС в обмен на отказ от присоединения к Трансадриатическому нефтепроводу, соединившему газопроводы Греции, Албании и Италии.

Как сообщает турецкое новостное агентство Nisida Tufa, предложение поступило Берише через гражданина Турции албанского происхождения.

По словам Бериши, «русские использовали все средства, чтобы саботировать строительство газопровода», а лично он делал все для реализации этого проекта, чтобы получать не российский, а азербайджанский газ. При этом политик подчеркнул, что в отличие от нынешнего премьер-министра Эди Рамы он действовал против России, а не заявлял, что «Россия нам не враг».

По словам Бериши, в странах бывшего соцлагеря российский газ создал олигархическую элиту, которая стала бедствием для своей родины.

Своими выходками Бериша надеется получить прощение от США, в 2021 году объявившими его персоной нон-грата за причастность к коррупции. Напомним, главный соперник Бериши в борьбе за руководство оппозиционной Демократической партией Люльзим Баша 21 марта подал в отставку с поста главы этой партии и теперь Бериша получил шанс вернуть себе главенство в этой партии и вновь принять участие в выборах в качестве кандидата на пост премьер-министра.

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