Рим, 22 марта, 2022, 00:45 — ИА Регнум. Часть депутатов и сенаторов Италии не приняли участие в видеоконференции с Владимиром Зеленским, передают национальные СМИ 21 марта.

(сс) Vlad Lesnov Палаццо Монтечиторио — здание нижней палаты парламента Италии

Отмечается, что в числе отсутствующих — бывшие члены популистского «Движения 5 звезд» (призвавшие воздержаться от втягивания ЕС в конфликт), «евроскептики» и некоторые другие депутаты.

В сложившейся ситуации своей неявкой эти депутаты «удостоверяют свою политическую близость к тем, кто разрушает Украину», заявила депутат от леволиберальной Демократической партии Алессия Ротта.