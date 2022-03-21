Вашингтон, , 23:45 — REGNUM Белый дом предупредил крупные американские компании, обслуживающие критически важную инфраструктуру, о необходимости усилить киберзащиту из-за продолжающихся «цифровых угроз» со стороны России, сообщает 21 марта Reuters.

Хакер Иван Шилов © ИА REGNUM

Старший советник Белого дома по кибербезопасности Энн Нойбергер заявила, что администрация президента США Джо Байдена обнаружила некую подготовку российских хакеров, которые якобы собираются атаковать многочисленные американские компании. При этом Нойбергер предупредила, что Белый дом не уверен, что атака в итоге произойдет.

Напомним, в марте 2020 года хакеры взломали программное обеспечение Orion компании SolarWinds. Под ударом оказались в том числе и правительственные учреждения США, а также сотни американских компаний, которые являются клиентами SolarWinds. Майк Помпео, занимавший в то время пост госсекретаря США, заявил, что к масштабной атаке на компьютерные сети федерального правительства может быть причастна Россия.

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