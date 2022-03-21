Нью-Йорк, США, 21 марта, 2022, 23:44 — ИА Регнум. Сюжет нового сериала продюсера Деймона Линделофа («Остаться в живых», «Хранители») расскажет о том, как монахиня сражается с всемогущим искусcтвенным интеллектом. Об этом 21 марта сообщает портал Screen Rant.

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Главную роль в будущем шоу «Миссис Дэвис» исполнит Бетти Гилпин («Охота», «Блеск», «Война будущего»). Несколько эпизодов, в том числе пилотный, снимет Оуэн Харрис («Чёрное зеркало»). Детали сюжета пока держаться в секрете, по имеющейся информации, героиня Гилпин будет заниматься исследованиями как веры, так и технологий, что вполне в духе Линделофа.

Пост шоураннера (главного продюсера проекта) также займёт Тара Эрнандес («Теория большого взрыва», «Детство Шелдона»). Премьера сериала состоится в онлайн-кинотеатре Peacock.

Отметим, что Деймон Линделоф и Бетти Гилпин ранее уже работали вместе над фильмом «Охота». Его премьера состоялась в США 13 марта 2020 года.