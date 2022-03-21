Санто-Доминго, , 23:50 — REGNUM За первые два месяца 2022 года в Доминиканской Республике было зафиксировано 486 случаев смерти детей от болезней, находящихся под особым наблюдением, таких как лихорадка денге, столбняк, лептоспироз и менингококковая инфекция. Об этом сообщает новостное агентство Listin Diario.

Инфекция Fr.de

За последнее время в стране все чаще регистрируются случаи заражения и смерти новорожденных младенцев до 27 дней: 63 из 486 случаев закончились летальным исходом.

Рост заболеваемости связывают с благоприятной обстановкой для развития патогенов, вызванной сезоном дождей.

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