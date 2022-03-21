Богота, , 23:48 — REGNUM Глава избирательной комиссии Колумбии Александр Вега заявил 21 марта, что потребует пересчета голосов на выборах в Сенат, прошедших 13 марта, поскольку за время подсчета было выявлено огромное количество нарушений. Об этом сообщает новостное агентство Prensa Latina.

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Если его предложение будет одобрено, Колумбию ждет беспрецедентное в истории страны событие — полный пересчет всех поданных голосов по всем избирательным пунктам.

Вега заверил, что система выборов работает так, что «каждый этап может быть изучен и проверен на ошибки, допущенные случайно или умышленно». Всего наблюдательные органы сообщают о более чем 28 тысячах зафиксированных нарушениях в ходе голосования.

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