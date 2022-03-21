Буэнос-Айрес, 21 марта, 2022, 22:59 — ИА Регнум. Центральноамериканский банк экономической интеграции утвердил программу экстренной помощи Аргентине для борьбы с последствиями засухи и пожаров в размере 250 тысяч долларов США. Об этом сообщает новостное агентство MercoPress.

(сс) Kaibab National Forest Лесной пожар

По данным Аргентинского технологического института, за 40 дней пожаров в 2022 году было уничтожено более 500 тысяч гектаров лесов, большая часть из которых находилась в провинции Корриентес, тогда как за весь 2021 год страна лишилась 330 тысяч гектаров.

Ресурсы будут использованы министерством окружающей среды Аргентины и пойдут на восстановление пострадавших территорий, а также на борьбу с новыми возгораниями.