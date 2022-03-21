Киев, 21 марта, 2022, 22:13 — ИА Регнум. Вопрос договорённостей с Россией — вопрос такого уровня, что народ должен решать, можно ли идти на те или иные компромиссы Киеву. Об этом 21 марта заявил украинский президент Владимир Зеленский в интервью украинской Национальной общественной телерадиокомпании.

President.gov.ua Владимир Зеленский

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Комментируя ход российско-украинских переговоров и степень определённости позиции Киева, украинский лидер сказал, что от него «всем переговорным группам» идёт такой посыл: «Когда вы говорите обо всех этих изменениях, и они могут быть историческими, мы никуда не денемся, мы придём к референдуму».

По его словам, украинский народ «должен будет сказать и дать ответы на те или иные форматы компромиссов». Властям Украины предстоит задать рамки этих компромиссов — Зеленский сформулировал это как «вопрос нашего разговора и взаимопонимания между Украиной и Россией».

Он при этом добавил, что соглашаться на условия Москвы не хочет, поскольку они якобы ультимативны. По его словам, пункты условий России для прекращения спецоперации украинская сторона воспринимает как ультиматум, так что лично он считает, что российская сторона результата по этим требованиям не добьётся.

«Вопрос не во мне, вопрос опять-таки в том, что люди и власть объединены», — уточняет Зеленский.