Гавана, , 22:13 — REGNUM Куба заняла первое место в рейтинге Economic Misery Index, ежегодно составляемом Университетом Джона Хопкинса в США. Об этом сообщает новостное агентство Perfil.

Куба Елена Хованская © ИА REGNUM

Данный рейтинг характеризует экономическое состояние стран, при его составлении учитываются такие факторы, как уровень нищеты, безработицы и инфляции, а также вероятность попадания жителей страны в положение «внезапных сложностей».

В первую десятку рейтинга вошли также Венесуэла, Судан, Ливан. Зимбабве, Аргентина, Суринам, Бразилия, Ангола и Иран.