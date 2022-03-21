Москва, , 20:37 — REGNUM На фоне событий на Украине совершенно буднично прошла информация «Коммерсанта» о том, что в России могут отказаться от прямых выборов глав регионов, которые намечены на сентябрь 2022 года. Однако пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявил, что никаких решений на этот счет нет и никакого актуального обсуждения не ведется.

Избирательный бюллетень Наталья Стрельцова © ИА REGNUM

Политолог Дмитрий Михайличенко считает сохранение прямых выборов губернаторов маловероятно в новой реальности. Об этом он заявил ИА REGNUM.

«Думаю, все-таки во власти обсуждают возможность отмены/переноса выборов губернаторов в этом году, хотя и пресс-секретарь президента Песков заявил об обратном. Тем не менее, мне кажется это возможным. Текущая ситуация усиливает доминирование подданического типа политической культуры, и такое решение, в случае если оно будет принято, скорее всего будет воспринято обществом пассивно, с тихим недовольством.

Федеральный центр повысил зону ответственности губернаторов за социально-экономическую ситуацию в регионах. В ответ губернаторы просят также послаблений, одна из которых заключается в возможности отмены прямых выборов руководителей регионов.

Вариант с избранием губернаторов заксобраниями давно уже применяется в ряде республик Северного Кавказа (Адыгея, Дагестан, Кабардино-Балкария и др.) и, очевидно, многие губернаторы захотят таких же выборов в регионах Центральной России, Поволжья, Урала и Сибири.

Это будет очередной шаг к установлению командно-административной системы. Однако если до спецоперации на Украине эксперты говорили о его минусах, то сейчас это представляется как неминуемый вариант развития событий. Декорации потеряли свое значение, но сущностная проблема заключается в другом. Совершенно не понятно, какие общественные настроения будут осенью и как общество отреагирует на новую реальность.

Дмитрий Михайличенко Решение о формате выборов губернатора (выбор главы региона депутатом заксобрания, перенос выборов на следующий год или сохранение прямых выборов) будет принято в течение следующих двух месяцев. И по решению властей можно будет судить, на какой вариант развития ситуации будет сделана ставка. Думается, сохранение прямых выборов губернаторов маловероятно в новой реальности, хотя могу ошибаться».

Как сообщалось ранее, в России могут внести изменения в порядок проведения выборов глав регионов, которые намечены на сентябрь 2022 года. В субъектах РФ от прямых выборов могут отказаться в пользу парламентских. Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков опроверг подобные планы: «Пока никаких решений на этот счет не принималось, никакого актуального обсуждения не ведется, поэтому об этом говорить сейчас просто невозможно».

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