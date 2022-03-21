* Meta — запрещённая в России организация

Москва, 21 марта, 2022, 20:28 — ИА Регнум. Член Общественной палаты Российской Федерации (ОП РФ), первый заместитель директора Института стратегических исследований и прогнозов (ИСИП) РУДН Никита Данюк прокомментировал для ИА REGNUM решение о признании незаконными на территории РФ социальных сетей Facebook* и Инстаграм"* (* признаны экстремистскими в РФ).

ИА REGNUM Социальные сети

«Платформы Meta стали местом для широкого распространения недостоверной информации. Подобные прецеденты были и раньше, и не смотря на это, наш регулятор все-таки позволял ей работать. Но сейчас Meta превратилась в настоящую площадку для провоцирования межнациональной розни и ненависти. Когда на ней начали продвигать контент, призывающий к ненависти по отношению к россиянам, логично, что Meta была через суд признана экстремистским ресурсом, экстремисткой организацией, и на ее деятельность наложен строгий запрет. Это абсолютно нормально. Конечно, Facebook и Инстаграм никогда не придерживались принципов свободы слова, объективности. По факту, они решают, кому и что говорить, кому позволено, а кто отправляется в «вечный бан». Но когда встал вопрос о распространении контента, который призывает к настоящей угрозе жизни, мне кажется, оправдать такую политику невозможно, и решение о запрете ресурса — абсолютно правильное», — рассказал корреспонденту ИА REGNUM Никита Данюк.

«Действие Meta подрывают доверие к ее же собственным принципам. Можно вспомнить ситуацию с геноцидом народа рохинджа в Мьянме, можно вспомнить ситуацию в Эфиопии, когда тоже использовалась предвзятая модерация в социальной сети, а в результате жертвами этнической чистки стали огромное количество людей в одном из штатов страны. Сейчас происходит то же самое, и не только в отношении российских граждан, но и просто русских. Поэтому очевидно, что решение о признании Meta экстремистским ресурсом правильно», — подчеркнул член ОП РФ.

«Конечно, важно понимать, что этот решение несет определенные издержки. Действительно, эти социальные сети были популярны в нашей стране, в них люди общались, выкладывали фотографии, но эти же социальные сети превратились в агрессивные, озлобленные политические силы, которые стали инструментами информационного противостояния, и которые не считаются ни с этикой, ни с собственными принципами, ни с законами в данном случае, нашей страны», — отметил Никита Данюк.

«Самое интересное, что самое большое количество реакций на страницах Meta приносили как раз фейки, связанные с деструктивным контентом, с нарушением закона. То есть, рост аудитории этих платформ изначально был построен именно на такой информации, рост ради роста, причем любой ценой. Чем больше ненависти, тем больше пользовательского привлечения, тем больше денег, заработанных на рекламе, и т.д. Есть старое русское выражение: «Кому война, а кому мать родна». Так что признание Meta экстремистской организацией положило этому конец, и компания полностью потеряет доход с российского рынка», — подчеркнул член ОП РФ.

«Что же касается простых пользователей, то да, существует очень большое заблуждение, что, если, якобы, ты используешь инструменты обхода, и пользуешься Meta, то ты тоже будешь признан экстремистом. Да, если пользуешься, то ты в любом случае нарушаешь российское законодательство, но, объективно, сейчас мы видим полноценный отток людей с платформ Meta в российские аналоги, и в скором времени людей, которые не перешли из этих социальных сетей, останется совсем немного. И в скором времени российские пользователи восстановят свою аудиторию в российских социальных сетях. Если же говорить о правовой стороне вопроса, то, использование, например, VPN-сервисов в нашей стране теперь тоже становится достаточно сложным, поэтому, на мой взгляд, самый логичный способ сейчас — просто не пользовать запрещенными в России социальными сетями, не пытаться настроить различные пути обхода их блокировки, а проявить гражданскую позицию. Потому что находиться внутри социальных сетей, где призывают к уничтожению твоего собственного народа, ненормально даже с этической точки зрения. Это важный нравственный выбор, который каждый делает сам для себя», — завершил свой комментарий для ИА REGNUM Никита Данюк.