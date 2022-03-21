Москва, , 19:00 — REGNUM Экс-кандидат в президенты США Рон Пол в интервью Kitco News заявил, что Вашингтон должен следовать политике невмешательства в отношении конфликта на Украине. Вместо того, чтобы играть роль «мирового жандарма» и постоянно вмешиваться в конфликты в разных уголках света, американские власти должны прекратить оказывать экономическую и военную поддержку Киеву в его противостоянии с Москвой. «Не лезть не своё дело» — единственная правильная позиция, которую должно занять правительство США в отношении украинского кризиса, уверен Рон Пол. В прошлом Америка оправдывала участие в войнах, том числе в Корее и во Вьетнаме, своим «моральным долгом». Но в действительности эти интервенции приводили лишь к обострению конфликтов и гибели большего количества невинных людей, отмечает политик.

Спецоперация на Донбассе Иван Шилов, ИА REGNUM

Племянница кандидата в президенты Франции Марин Ле Пен Марион Марешаль, которая вошла в предвыборную команду Эрика Земмура, заявила, что Франции, чтобы оставаться великой державой, не стоит равняться на США, а нужно вести собственную дипломатическую политику и выйти из объединённого командования НАТО. В качестве примера она привела такие растущие державы, как Китай, Индия и Бразилия, которые отказались вместе со всеми осудить Россию за операцию на Украине.

Губернатор региона Усти-над-Лабем (Чехия) Ян Шиллер напомнил, что в стране есть проблемы помимо Украины: «Правительство должно больше общаться с народом. Все в другом направлении, не надо ориентироваться только на Украину. У нас по-прежнему инфляция и энергетический кризис. Правительство также должно начать решать проблемы людей. Они должны чувствовать, что мы их не забываем».

Профессор университета Чикаго (США) Джон Миршаймер высказался о спецоперации Вооруженных сил РФ на Украине следующим образом: «Мы, Запад, засунули соломину в глаз медведю. Как вы думаете, будет медведь улыбаться и разглядывать то, что мы делаем? Нет, он будет огрызаться. В данном случае, медведь разорвет Украину. Кто несет ответственность за все это? Русские? Я так не считаю. Что подтолкнуло русских к этому? И ответ прост — в этом виноваты Соединенные Штаты Америки!»

Сторонник Дональда Трампа Роджер Стоун (США) в интервью для Real America's Voice встал на сторону Владимира Путина и поддержал спецоперацию России на Украине. По его словам, лидер Кремля «действует оборонительно». На Украине суть «даже отдалённо не в том, что нам говорят», а в том, что украинцы использовали свою землю для размещения ракетных площадок — для ракет, которые были бы нацелены на Россию.

«На самом деле там (на Украине, — прим. ИА REGNUM) есть биолаборатории, которые финансируются за счёт наших налогов и готовят, кто знает, какую напасть, чтобы свалить её на российский народ, — продолжил Роджер Стоун, — Путин действует оборонительно, он не действует наступательно. Но вы не прочтёте об этом в мейнстримных СМИ».

Бывший сотрудник госдепартамента и публицист Питер Ван Бурен критикует тех, кто пытается выставить Владимира Путина «сумасшедшим». По его словам, российский президент проводит рациональную военно-политическую стратегию, которая включает присоединение русскоязычных территорий, в том числе Донбасс, демилитаризацию Восточной Украины и самое главное — создание физической буферной зоны между Россией и НАТО. Украинские власти и американские СМИ ведут беспрецедентную пропагандистскую кампанию, чтобы втянуть США и НАТО в конфликт с РФ. Единственное, что удерживает Вашингтон от полномасштабной войны с Москвой — это её ядерное оружие.

В Ереване несколько политических сил страны организовали массовый митинг в поддержку России. Глава партии «Альянс» Тигран Уриханян призвал выстраивать честный и бескорыстный союз с Россией: «Это фундамент отношений между нашими странами. Именно эти отношения укрепят Армению. К сожалению, без силы борьба с фашизмом невозможна».

Болгарская партия «Возрождение» провела массовый митинг протеста в связи с визитом в страну министра обороны США Ллойда Остина. Акция проходила под лозунгами: «Россия, Россия!», «НАТО вон!», часть протестующих держала российские флаги. Лидер «Возрождения» Костадин Костадинов заявил, что партия выступает за закрытие американских военных баз в Болгарии и добавил: «Иностранцы управляют болгарской армией и распоряжаются болгарской территорией. Я не хочу быть иностранной колонией, а вы?».

В Сербии прошёл автопробег в поддержку российской спецоперации на Украине. Ранее фанаты сербского футбольного клуба «Воеводина» также устроили акцию в поддержку России, вывесив баннер «Братья навек» с флагами двух стран.