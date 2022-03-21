София, , 18:32 — REGNUM Мэрия столицы Болгарии объявила о начале работ по строительству новых станций Софийского метрополитена. Об этом 21 марта пишет софийская газета «Факты».

Метро Дарья Антонова © ИА REGNUM

Как ожидается, до конца декабря 2025 года так называемая «Третья линия» метро соединит столичный центр с так называемыми спальными районами Софии — «Хаджи Димитр», «Сухая Река» и «Левски».

"Это решит проблему автомобильных заторов в указанных регионах и позволит обеспечить беспрепятственное перемещение по столице для 90 тысяч человек ежедневно», — говорится в заявлении управления транспорта Софии.

Общая стоимость проекта составила 217 млн левов ($122 млн). «В итоге [болгарская] столица будет обладать 55 км метро и в общей сложности 55 станциями», — резюмировала глава городской администрации Софии Йорданка Фандыкова.

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