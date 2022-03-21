София, 21 марта, 2022, 18:32 — ИА Регнум. Мэрия столицы Болгарии объявила о начале работ по строительству новых станций Софийского метрополитена. Об этом 21 марта пишет софийская газета «Факты».

Дарья Антонова ИА REGNUM Метро

Как ожидается, до конца декабря 2025 года так называемая «Третья линия» метро соединит столичный центр с так называемыми спальными районами Софии — «Хаджи Димитр», «Сухая Река» и «Левски».

"Это решит проблему автомобильных заторов в указанных регионах и позволит обеспечить беспрепятственное перемещение по столице для 90 тысяч человек ежедневно», — говорится в заявлении управления транспорта Софии.

Общая стоимость проекта составила 217 млн левов ($122 млн). «В итоге [болгарская] столица будет обладать 55 км метро и в общей сложности 55 станциями», — резюмировала глава городской администрации Софии Йорданка Фандыкова.