Саранск, 21 марта, 2022, 18:50 — ИА Регнум. В Мордовии за минувшие сутки после перенесенного COVID-19 выписались 54 человека, всего с начала пандемии с заражением коронавирусом справились 60 648 жителей республики, свидетельствуют данные федерального оперативного штаба.

Дарья Антонова ИА REGNUM Коронавирус

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Всего в регионе подтвердили 64 232 случая заражения коронавирусом, из них 132 — за минувшие сутки. Скончались от коронавирусной инфекции как основной причины 1325 человек, два летальных случая среди пациентов с коронавирусом было зарегистрировано за минувшие сутки. Накануне из числа пациентов с COVID-19 скончались три человека.

В ковид-центры республики были госпитализированы 10 пациентов.

Как сообщало ИА REGNUM, по состоянию на 20 марта за минувшие сутки после перенесенного COVID-19 выписались 155 человек, всего с начала пандемии с заражением коронавирусом справились 60 594 жителя республики, свидетельствуют данные федерального оперативного штаба.