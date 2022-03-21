Кемерово, 21 марта, 2022, 17:31 — ИА Регнум. В Кемеровской области по данным на сегодня, 21 марта, на лечении находятся 8683 пациента с коронавирусом. Об этом сообщил центр ситуационного мониторинга по развитию эпидемиологической ситуации по COVID-19 в регионе.

Иван Шилов ИА REGNUM Коронавирус

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За прошедшие сутки было выявлено 252 случая заражения коронавирусом. За это же время 448 человек выздоровели.

Всего в Кузбассе зарегистрировано 155 059 случаев заражения коронавирусом, выздоровели 144 215 человек, скончался 2221 пациент.