Санкт-Петербург, 21 марта 2022, 17:30 — REGNUM В Санкт-Петербурге планируют ввести электронные рецепты на выдачу лекарств, а также внедрить системы дистанционного мониторинга больных. Об этом 21 марта сообщил губернатор города Александр Беглов.
Использование цифровых технологий для развития петербургского здравоохранения он обсудил с заместителем председателя правления Сбербанка Ольгой Голодец.
«В планах введение электронных рецептов на выдачу лекарств, внедрение системы дистанционного мониторинга больных гипертонией, сахарным диабетом, беременных женщин, — рассказ губернатор. — Еще одно направление сотрудничества — технологии голосового заполнения медицинских документов».
Новые технологии снимут нагрузку с медицинских работников и упростят процесс лечения для пациентов.
Читайте ранее в этом сюжете: 60% пациентов готовы пользоваться телемедициной