Санкт-Петербург, , 17:30 — REGNUM В Санкт-Петербурге планируют ввести электронные рецепты на выдачу лекарств, а также внедрить системы дистанционного мониторинга больных. Об этом 21 марта сообщил губернатор города Александр Беглов.

Таблетки на рецепте Анна Рыжкова © ИА REGNUM

Использование цифровых технологий для развития петербургского здравоохранения он обсудил с заместителем председателя правления Сбербанка Ольгой Голодец.

«В планах введение электронных рецептов на выдачу лекарств, внедрение системы дистанционного мониторинга больных гипертонией, сахарным диабетом, беременных женщин, — рассказ губернатор. — Еще одно направление сотрудничества — технологии голосового заполнения медицинских документов».

Новые технологии снимут нагрузку с медицинских работников и упростят процесс лечения для пациентов.

Читайте ранее в этом сюжете: 60% пациентов готовы пользоваться телемедициной