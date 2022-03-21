Петрозаводск, 21 марта, 2022, 17:19 — ИА Регнум. В Республике Карелия за минувшие сутки выявили 155 инфицированных коронавирусом, что на четыре человека меньше, чем за день до этого. Об этом 21 марта сообщил региональный министр здравоохранения Михаил Охлопков.

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По его словам, среди новых случаев заражения 17 — у детей. Всего с начала пандемии в регионе коронавирусом заразились 130 333 человек, в том числе 17 063 ребёнка.

«В ковидных стационарах получают лечение 487 пациентов, в состоянии средней тяжести — 458 человек, в тяжёлом — 25 (из них непривитых — 25). В отделениях ИТАР врачи борются за жизнь четырех крайне тяжёлых больных», — добавили чиновник.

Выздоровели с начала пандемии 123 423 человека, в том числе за последние сутки — 223 жителя. Умерло 1440 человек, в том числе одну смерть среди пациентов с ковидом зарегистрировали 20 марта.