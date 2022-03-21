Казань, 21 марта, 2022, 17:36 — ИА Регнум. Шестерых жителей Казани подозревают в организации канала оптовых поставок этилового спирта в соседний регион. Злоумышленники задержаны, сообщает МВД по РТ.

Нет алкоголю!

Оперативники из незаконного оборота изъяли в общей сложности 5965 литров спиртосодержащей продукции. При этом лицензий на хранение, перевозку, реализацию и оборот алкоголя у подозреваемых не было. При обследовании гаража одного из задержанных стражи правопорядка обнаружили и изъяли технологическое оборудование, пустую пластиковую тару, используемую при производстве фальсифицированного алкоголя.

Вся продукция изъята и направлена на экспертизу.

Ранее ИА REGNUM сообщало, в Татарии время продажи алкоголя увеличат на три часа.

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