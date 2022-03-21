Курган, 21 марта, 2022, 17:03 — ИА Регнум. В Курганской области с 22 марта 2022 года соблюдение масочного режима будет носить рекомендательный характер. Об этом сообщает региональный оперативный штаб.

Yarregion.ru Масочный режим

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«Высокий уровень вакцинации и снижение заболеваемости COVID-19 позволило оперативному штабу заменить обязательные требования по ношению масок на рекомендации. Не стоит торопиться отказываться от соблюдения масочного режима, если вы относитесь к группе риска, идёте в лечебное учреждение, куда также на приём приходят пациенты с ОРВИ. В медучреждениях советую обязательно надевать маску. Уверен, что многие продолжат носить маски в общественных местах», — прокомментировал решение регионального оперативного штаба директор департамента здравоохранения Алексей Сигидаев.

Напомним, ранее в Курганской области отменили ряд ограничений. К примеру, предъявление QR-кодов или других документов для допуска граждан старше 18 лет на спортивные и культурные мероприятия, учреждения сферы общепита, торговли и услуг, гостиничные и санаторно-курортные организации.