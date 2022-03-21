Саратов, 21 марта, 2022, 16:44 — ИА Регнум. В Саратовской области за время пандемии по состоянию на 21 марта провели 3 722 426 исследований на коронавирусную инфекцию, обследовано 3 455 839 человек. Об сообщает региональное управление Роспотребнадзора.

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Тестирование населения на COVID-19 проводят на базе 25 лабораторий.

Показатель заболеваемости составил 9833 на 100 тыс. населения. Суточный показатель заболеваемости — 31,6 на 100 тыс. населения, темп прироста — 0,3%.

Ранее ИА REGNUM сообщало, в Саратовской области на стационарном лечении находятся 1157 ковид-пациентов, на амбулаторном — 8602.

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