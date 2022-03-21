Архангельск, 21 марта, 2022, 16:43 — ИА Регнум. В Архангельской области за последние сутки выявили 257 носителей коронавируса, госпитализировано 17 ковид-пациентов, сообщает оперштаб.

Иван Шилов ИА REGNUM Коронавирус

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Лидер по приросту заболевших — Вельский район (+89 случаев). Инфекцию также подтвердили у 40 жителей Архангельска, 24 северодвинцев, 21 жителя Котласа, 11 — Плесецкого округа и ряда других муниципальных образований.

Как сообщало ИА REGNUM, в Архангельской области сократили 1,5 тысячи ковидных коек.