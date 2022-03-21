Вологда, 21 марта, 2022, 16:36 — ИА Регнум. В Вологодской области сохраняются высокие риски распространения коронавирусной инфекции. Об этом в ходе оперативного совещания в правительстве региона сообщил глава департамента здравоохранения Алексей Плотников, передает корреспондент ИА REGNUM.

Иван Шилов ИА REGNUM Коронавирус

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«Охват вакцинацией остается недостаточным — всего 57,7%, таким образом сохраняются высокие риски распространения инфекции. На пике пятой волны мы четко увидели эффективность вакцинации как профилактической меры», — отметил чиновник.

Как сообщало ИА REGNUM, на Вологодчине резко сократилась заболеваемость ковидом, но масочный режим пока не отменили.