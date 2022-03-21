Чебоксары, 21 марта, 2022, 16:26 — ИА Регнум. В Чувашии отменили обязательную вакцинацию от COVID-19 для отдельных категорий граждан, которую ввели в октябре 2021 года. Соответствующее подписали начальник управления Роспотребнадзора по республике Надежда Луговская, передаёт корреспондент ИА REGNUM со ссылкой на документ.

Иван Шилов ИА REGNUM Вакцинация

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Речь идёт об отмене постановления главного санитарного врача от 6 октября 2021 года «О проведении профилактических прививок против новой коронавирусной инфекции (COVID-19) отдельным категориям граждан по эпидемическим показаниям в Чувашской Республике». Отменяя данное решение, Луговская ссылается на достижение уровня коллективного иммунитета от ковида среди категорий граждан, определённым первым пунктом прошлогоднего постановления, — сотрудников сферы образования, здравоохранения, социальной защиты.

Напомним, что указанным постановлением прививаться от ковида в Чувашии обязали также сотрудников сферы обслуживания — в частности, работников общепита, торговли, салонов красоты, гостиниц, учреждений культуры и спорта, МФЦ, транспорта, ЖКХ.

Как сообщало ИА REGNUM, на 18 марта в Чувашии прививку от ковида сделали 679 380 жителей, из них двумя компонентами — 649 994 человека. Коллективный иммунитет в Чувашии оценивается на уровне 43,5% (в РФ — 51,7%).