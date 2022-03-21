Москва, 21 марта, 2022, 15:37 — ИА Регнум. Российские магазины будут вынуждены вернуться к промоакциям и скидкам по мере падения реальных доходов населения и потребительского спроса. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 21 марта заявил ведущий научный сотрудник центра финансовой политики департамента общественных финансов финансового университета при правительстве РФ Андрей Мастеров. Так он прокомментировал информацию о том, что в РФ магазины отказываются от проведения промоакций.

Наталья Стрельцова ИА REGNUM Товар покупается по акциям и по скидкам

«Отмена промоакций в условиях вероятного снижения реальных располагаемых доходов населения под влиянием возможного роста безработицы (в том числе в условиях ухода ряда западных компаний с рынка) и усиливающейся инфляции станет дополнительным фактором, провоцирующим дальнейший рост цен, — сказал Мастеров. — Сама отмена промоакций может быть связана с несколькими причинами. Сейчас наблюдается ажиотажный спрос в ряде сегментов потребительского рынка. Он связан с опасениями населения, что под влиянием нестабильного валютного курса и прочих неблагоприятных факторов экономического и геополитического характера цены вырастут, а сбережения обесценятся. Также есть опасения грядущего товарного дефицита в ряде сегментов рынка, тесно связанных с импортом».

Как пояснил Мастеров, неразбериха, связанная с масштабными санкциями западных стран против российской экономики, уходом ряда компаний и отсутствием внятных перспектив их возвращения, ограничением либо полным прекращением доступа к международным электронным торговым сетям создает панические настроения и ожидания, которые усиливаются разгоняющейся инфляцией.

«В таких условиях стимулов для проведения различных акций и рекламных кампаний, направленных на привлечение потребителей, становится все меньше. Спрос на продукцию и так растет, — сказал Мастеров. — Нынешний бум потребительского спроса продлится недолго и в течение ближайших одного-трех месяцев сойдет на нет. Дальше следует ожидать нарастания кризисных явлений в российской экономике под влиянием санкций, ослабления рубля, высокой инфляции, обрыва экономических связей и падением деловой активности, что неизбежно приведет к падению реальных располагаемых доходов населения и существенному снижению потребительского спроса».

Это, как полагает экономист, может заставить компании вернуть промоакции, чтобы вновь попытаться привлечь потребителей и как-то восстановить деловую активность.

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, для того, чтобы в РФ прошел шок потребительского поведения, потребуется не меньше 21 дня.