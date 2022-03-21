Тюмень, 21 марта, 2022, 15:32 — ИА Регнум. В Тюменской области неработающие пенсионеры и люди с хроническими заболеваниями получат по 2000 рублей из областного бюджета. Об этом 21 марта заявил глава региона Александр Моор.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Пенсионеры

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Единовременные выплаты получат около 300 тыс. человек, отметили в информационном центре правительства региона.

Кроме того, по поручению президента РФ Владимира Путина, тюменцы получат первые ежемесячные выплаты на детей от 8 до 16 лет за апрель в мае.