Тамбов, 21 марта, 2022, 15:27 — ИА Регнум. В Тамбовской области за последние сутки были госпитализированы два пациента с коронавирусом, сообщает ИА REGNUM по данным федерального оперативного штаба.

Иван Шилов ИА REGNUM Коронавирус

Следите за развитием событий в трансляции: «Пандемия не закончена: борьба с коронавирусом в России и мире — трансляция»

21 марта выявлено 266 новых случаев заражения коронавирусом — на пять меньше, чем сутками ранее. Всего в области было зарегистрировано 109 тыс. 48 носителей вируса.

После выздоровления были выписаны 102 тыс. 154 пациента, в том числе 330 человек — за последние сутки.

За весь период скончались 2315 человек. Подтверждено два новых летальных случая за последние сутки.