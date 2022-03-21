В Тамбовской области за сутки госпитализированы два ковид-пациента
Тамбов, 21 марта, 2022, 15:27 — ИА Регнум. В Тамбовской области за последние сутки были госпитализированы два пациента с коронавирусом, сообщает ИА REGNUM по данным федерального оперативного штаба.
Иван Шилов ИА REGNUM
Коронавирус
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21 марта выявлено 266 новых случаев заражения коронавирусом — на пять меньше, чем сутками ранее. Всего в области было зарегистрировано 109 тыс. 48 носителей вируса.
После выздоровления были выписаны 102 тыс. 154 пациента, в том числе 330 человек — за последние сутки.
За весь период скончались 2315 человек. Подтверждено два новых летальных случая за последние сутки.