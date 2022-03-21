Одинцово, Московская область, 21 марта, 2022, 14:58 — ИА Регнум. Больше всего новых пациентов с коронавирусной инфекцией на территории Подмосковья за минувшие сутки выявлено в Одинцово. Об этом 21 марта сообщает Московский областной штаб по борьбе с распространением COVID-19.

Иван Шилов ИА REGNUM Коронавирус

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В общей сложности число подтвержденных случаев на территории этого городского округа увеличилось за сутки на 34. Следом за Одинцово идут Мытищи, где подтверждено заражение новой инфекцией 23 человек. На третьем месте расположилась Коломна, где COVID-19 диагностировали у 20 человек.

Всего за последние сутки в Московской области зарегистрировали 367 новых случаев заражения коронавирусом.