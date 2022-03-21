Москва, 21 марта, 2022, 14:35 — ИА Регнум. Вице-премьер Александр Новак считает целесообразным ввести в России законодательное регулирование майнинга криптовалют как вид деятельности, передает корреспондент ИА REGNUM 21 марта.

ИА REGNUM Криптовалюта

Законодательное регулирование позволит собирать налоги с отрасли, отметил замглавы правительства.

В Госдуме в декабре 2021 года создана рабочая группа по регулированию майнинга.

В феврале 2022 года законопроект о регулировании криптовалют, подготовленный Министерством финансов РФ, внесён в правительство России.