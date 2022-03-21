Сербия, 21 марта, 2022, 15:07 — ИА Регнум. Президент Сербии Александр Вучич ожидает, что четыре страны Евросоюза, не признавшие независимость Косово, окажутся в ближайшее время под сильным давлением. Об этом Вучич заявил журналистам 21 марта в сербском городе Сьеница.

Александр Вучич

Так президент Сербии прокомментировал слова бывшего командира террористической «Армии освобождения Косово» Агима Чеку о том, что Косово должно быть принято в НАТО по срочной процедуре.

«Я об этом говорю уже долго, но я не думаю, что это реально. С другой стороны, нужно ожидать, что на четыре страны ЕС будет оказано давление для того, чтобы они признали Косово. Но это борьба», — процитировал портал b92 слова Вучича.

Напомним, что из стран — членов ЕС самопровозглашенную независимость Косово до сих пор не признали Испания, Греция, Кипр, Словакия и Румыния.