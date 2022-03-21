Красноярск, 21 марта, 2022, 14:21 — ИА Регнум. Губернатор Красноярского края Александр Усс 21 марта на заседании оперативного штаба по обеспечению устойчивости экономики региона заявил о том, что в крае достаточно товарных запасов. Он призвал красноярцев не паниковать и не создавать ажиотажный спрос на отдельные категории товаров. Об этом ИА REGNUM сообщили в региональном правительстве.

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На заседании оперштаба по устойчивости экономики в Красноярском крае обсудили вопросы контроля за ценообразованием.

По данным краевого министерства сельского хозяйства и торговли, запасы по основным товарам в регионе соответствуют нормативам. Объём товара по отдельным категориям сформирован на 50 дней и более. Ассортимент торговых сетей постоянно обновляется за счёт новых поставок.

Мониторинг показал, что в крае стабилизировался объём продаж круп и консервов, вернувшись к среднедневным продажам начала февраля. Спрос на сахар сохраняется, но дефицита в регионе нет.

«Если сахар отсутствует в каком-то магазине, то это значит, что его просто разобрали, а новые пакеты фасуются и будут выложены на полки. На прошлой неделе в регионе отгружена партия в 1200 тонн сахара», — отметил министр сельского хозяйства и торговли края Леонид Шорохов.

Антимонопольная служба контролирует ценообразование. На прошлой неделе проводились рейды совместно с сотрудниками прокуратуры. Проверяющие выявили ряд нарушений при ценообразовании, в том числе и на сахар.

«Ситуация по ценам выглядит, конечно, далеко не так, как нам бы хотелось», — признал губернатор края Александр Усс. Однако от подчеркнул, что товарных запасов достаточно, оснований для паники нет: «Именно активное включение всех рычагов, которые у нас на сегодня имеются, позволяют сохранить стабильность».