Москва, 21 марта, 2022, 14:17 — ИА Регнум. Исполнитель Влад Соколовский и его возлюбленная Ангелина Суркова стали родителями. Об этом артист сообщил 21 марта в своём телеграм-канале.

Скриншот видео на YouTube-канале Влада Соколовского Влад Соколовский

По словам Соколовского, ребёнок появился ещё «некоторое время назад». Пара назвала сына Дэвидом.

Добавим, что для Влада Соколовского ребёнок стал вторым. У певца есть дочь от брака с исполнительницей Ритой Дакотой (Маргарита Герасимович).