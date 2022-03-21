Москва, 21 марта, 2022, 14:02 — ИА Регнум. Несмотря на введенные антироссийские санкции, добыча нефти и газа в России осуществляется в полном объеме, заявил 21 марта вице-премьер РФ Александр Новак.

Kremlin.ru Александр Новак

«У нас в настоящее время работает в полном объеме добыча нефти, газа. За два месяца — январь-февраль — у нас показатели даже лучше, чем прошлогодние», — сказал он журналистам.

Новак также добавил, что Россия продолжает обеспечивать экспорт продукции, в том числе газа, СПГ, нефти и нефтепродуктов.