Мехико, , 14:00 — REGNUM Президент Мексики Андрес Мануэль Лопес Обрадор торжественно открыл Международный аэропорт имени Фелипе Анхелеса, построенный всего за два года и уже считающийся одним из самых современных и оперативных аэропортов в мире. Об этом пишет Prensa Latina.

Андрес Мануэль Лопес Обрадор Presidencia El Salvador

Строительство осуществлялось министерством обороны, и в нем участвовали только мексиканские инженеры и архитекторы, в основном из числа военных. Аэропорт является частью сети в столичной зоне, которая включает существующий Международный аэропорт им. Бенито Хуареса и Международный аэропорт Толука.

Диспетчерская башня аэропорта является второй по величине во всей Мексике, ее высота составляет 88 метров; первой является башня международного аэропорта в Канкуне — 96 метров. Башня аэропорта имени Фелипе Анхелеса обладает высокой способностью к колебаниям для предотвращения ущерба от сильных землетрясений.

В аэропорту есть эксклюзивный военно-исторический музей, который будет расположен в туристическом коридоре и в котором будет представлено более 50 самолетов, а также различные аудиовизуальные материалы по истории мексиканских ВВС.

Что касается операционной мощности, то в течение первого года работы ожидается объем в 2,4 миллиона пассажиров.