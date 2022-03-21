Москва, 21 марта, 2022, 13:59 — ИА Регнум. Влияние решения Соединенных Штатов и Великобритании отказаться от импорта нефти и нефтепродуктов из России незначительное, поскольку поставки были небольшими, сообщил 21 марта вице-премьер РФ Алексанр Новак.

Minenergo.gov.ru Александр Новак

«США и Великобритания приняли решение об отказе от поставок российских энергетических ресурсов… Это нас в меньшей степени коснулось, потому что мы туда очень мало поставляли… Что касается США, мы поставляли туда 3% всего своего экспорта по нефти и 7% — по нефтепродуктам», — сказал он.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее Соединенные Штаты ввели запрет на импорт нефти из России в рамках антироссийских санкций. При этом в Белом доме подчеркивали, что возможность запрета на ввоз российского урана не рассматривается.