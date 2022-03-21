Уфа, 21 марта, 2022, 13:58 — ИА Регнум. Международная выставка «Агрокомплекс-2022» начинает свою работу в Уфе. Об этом 21 марта сообщает пресс-служба правительства Башкирии.

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Сообщается, что ее торжественное открытие начнется 10:00 часов 22 марта. Выставка «АгроКомплекс» и агропромышленный форум будут проходить в Уфе с 22 по 25 марта.

В 2022 году на выставке примут участие свыше 280 компаний из 31 региона Российской Федерации и Белоруссии, а также производитель сельхозтехники из Китая.

Отмечается, что главным событием агропромышленного форума станет пленарное заседание на тему «Производство продуктов питания с нулевым углеродным следом». Всего в деловой программе форума подтвердили участие более 220 спикеров регионального и федерального масштаба.

Ранее ИА REGNUM сообщало о том, что на льготное кредитование сельхозпроизводителей Башкирии из средств федерального бюджета выделили 760 млн рублей.