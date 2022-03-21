Пермь, 21 марта, 2022, 13:53 — ИА Регнум. В Пермском крае за сутки, 20 марта, госпитализирован 41 пациент с коронавирусной инфекцией. Это на девять больше, чем днем ранее, сообщает оперштаб по борьбе с COVID-19.

Иван Шилов ИА REGNUM Коронавирус

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С клиниках региона находятся 962 пациента, из них 111 — с тяжелом состоянии. К аппаратам ИВЛ подключен 41 человек.

За последние сутки из больниц выписали 1001 пациента в связи с выздоровлением. Зафиксировано четыре летальных исхода по причине коронавирусной инфекции.

С начала пандемии в регионе зарегистрировано 354 039 носителя коронавируса. За 20 марта проведено 4 985 ПЦР-исследований. Выявили 703 случая заражения.