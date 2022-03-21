Оренбург, 21 марта, 2022, 13:44 — ИА Регнум. В Оренбургской области за сутки в ковидные центры поступили 14 пациентов. Это на 12 меньше, чем днем ранее, сообщает 21 марта оперштаб по борьбе с COVID-19.

Иван Шилов ИА REGNUM Коронавирус

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В стационарах лечение получают 550 оренбуржцев. Состояние 143 человек оценивается как тяжелое. К аппаратам ИВЛ подключены 25 пациентов, еще 360 — получают кислородную поддержку.

За сутки из клиник выписаны 1645 выздоровевших оренбуржцев. От коронавирусной инфекции скончались трое.

С начала пандемии в регионе зарегистрировано 207 515 носителей коронавируса. За 20 марта выявлено 552 новых заражения.