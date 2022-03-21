Мурманск, 21 марта, 2022, 13:23 — ИА Регнум. В Мурманской области отменили ряд антиковидных ограничений. Масочный режим остается обязательным, сообщает оперативный штаб.

Иван Шилов ИА REGNUM Коронавирус

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С сегодняшнего дня, 21 марта, в регионе общепит может работать круглосуточно без ограничений, отменён режим самоизоляции для граждан 60+, дети до 16 лет снова могут посещать торговые и торгово-развлекательные центры без сопровождения взрослых, также сняты ограничения в общественном транспорте на одновременное количество перевозимых пассажиров.

«Тема ковида нас не отпускает, много вопросов поступает от северян в комментариях. Мы внимательно с Роспотребнадзором следим за ситуацией. Пока у нас в регионе весьма высокий показатель количества заразившихся на 100 тысяч населения, но ежедневно мы фиксируем снижение. Поэтому я очень рассчитываю, с учетом тех данных, которые у нас есть, что в ближайшее время — неделю или чуть больше, — нам удастся еще смягчить режим и отменить маски. Это произойдет, как только еще чуть упадет количество заболевших», — подчеркнул губернатор региона Андрей Чибис.

Как сообщало ИА REGNUM, за последние сутки в России коронавирус выявили у 28 709 человек.