Салехард, 21 марта, 2022, 13:17 — ИА Регнум. В Ямало-Ненецком автономном округе по состоянию к 21 марта за сутки госпитализировано 12 человек с COVID-19. Всего в ковидных госпиталях Ямала лечится 174 пациента с коронавирусной инфекцией, сообщает региональный оперативный штаб.

Дарья Драй ИА REGNUM Красная зона

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Выздоровели за сутки 750 ямальцев. Заразились коронавирусом 142 человека — на 86 меньше, чем днём ранее. Среди вновь заражённых пять вахтовиков.

С начала пандемии в ЯНАО на 21 марта зарегистрировано 134 443 случая заражения коронавирусом, выздоровели 127 057 человек, 1027 скончались.