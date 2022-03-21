В Красноярском крае увеличат расходы на питание в школах и детсадах
Красноярск, 21 марта, 2022, 13:15 — ИА Регнум. Губернатор Красноярского края Александр Усс на заседании регионального оперштаба по обеспечению устойчивости экономики 21 марта поручил выделить больше денег на питание в больницах, школах и детских садах. Об этом ИА REGNUM сообщили в краевом правительстве.
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В своём Telegram Усс отметил, что растёт стоимость продуктов питания.
«Изменение цен не должно отражаться на качестве питания школьников и пациентов больниц», — отметил он.
Добавим, сумма увеличения не уточняется.
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