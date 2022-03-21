Париж, 21 марта, 2022, 13:15 — ИА Регнум. Ситуация вокруг Украины и России, двумя ведущими мировыми производителями сельскохозяйственных культур, может привести к продовольственному кризису «глобального» масштаба. Об этом заявил министр сельского хозяйства Франции Жюльен Денорманди в Брюсселе.

ZeroTwoZero Флаги Франции и ЕС

Министры сельского хозяйства стран ЕС обсудят продовольственную ситуацию со своим украинским коллегой в ходе видеозвонка.

Как сообщало ИА REGNUM, в Елисейском дворце в Париже подтвердили, что в понедельник, 21 марта, состоится телефонный разговор между президентом Франции Эммануэлем Макроном и четырьмя другими главами государств.