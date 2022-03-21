Москва, 21 марта, 2022, 13:03 — ИА Регнум. Тот факт, что в РФ с февраля по март 2022 года значительно вырос спрос на самокаты и электросамокаты, объясняется сразу несколькими причинами. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 21 марта заявил доцент кафедры «Государственное и муниципальное управление» финансового университета при правительстве РФ Антон Зубец.

На самокате

«Причин у этого явления несколько, — сказал эксперт. — Во-первых, это доступность. Сегодня автомобиль по стоимости приближается к квартире, пробок на дорогах становится все больше, общественный транспорт также набирает популярность, особенно в часы пик, что приводит к его чрезмерной переполненности. Самокат же позволяет (при условии соответствующей погоды и дальности маршрута) с комфортом передвигаться по городам и асфальтированным дорожкам между населёнными пунктами. Во-вторых, это экономность».

Как уточнил эксперт, в РФ даже небольшое снижение цен на бензин не сделало его более доступным для потребителя.

«Расходы на страховку, ремонт и другие процессы обслуживания автомобиля многократно возросли. У самокатов всего этого нет, — сказал Зубец. — При регулярности поездок пять дней в неделю на общественном транспорте при расходе в 92 рубля в сутки (стоимость поездки на общественном транспорте по карте «Тройка») простой мужской самокат с дисковыми тормозами стоимостью от 12 000 рублей окупится уже через семь месяцев. Электрический самокат, конечно, будет окупаться значительно дольше с учётом нынешних цен».

Напомним, что ранее ИА REGNUM сообщало о том, может ли Россия наладить собственное производство электросамокатов.