Воробьев призвал ограничить число проверок бизнеса в Подмосковье
Красногорск, 21 марта, 2022, 13:00 — ИА Регнум. Контроль за работой бизнеса в Подмосковье следует снизить. Об этом 21 марта заявил губернатор Московской области Андрей Воробьев на заседании регионального правительства, передает корреспондент ИА REGNUM.
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В то же время это не должно коснуться вопросов, связанных с безопасностью — проверки этой сферы ограничивать не представляется возможным, отметил глава Подмосковья.
«Нужно как можно меньше или вовсе исключить разные проверки и мероприятия, которые не несут в себе содержания. Всё, что касается безопасности — не обсуждается. Но все остальные проверки, запросы, их нужно исключить», — сказал Воробьев.