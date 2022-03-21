Барнаул, 21 марта, 2022, 12:56 — ИА Регнум. Торговые сети Алтайского края больше не испытывают дефицита сахара, при этом все еще продолжаются колебания цен. Отгрузку этого продукта ежедневно продолжает Черемновский сахарный завод ‑ и оптовым компаниям и в торговые сети. Об этом сегодня, 21 марта, говорили на аппаратном совещании в правительстве региона, сообщает телеграм-канал altaigovernment.

Наталия Николаева ИА REGNUM Сахар

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По данным минздрава Алтайского края, продолжаются поставки лекарственных препаратов в аптеки и в медицинские учреждения.

Губернатор региона Виктор Томенко поручил минздраву региона уделить особое внимание лекарственному обеспечению льготников, а также ситуации в аптечной сети.

Как сообщало ИА REGNUM, пекарни и хлебопромышленные предприятия Алтайского края, который традиционно считается житницей России, в условиях введения антироссийских санкций оказались заложниками ситуации и вынуждены поднимать цены на свою продукцию: цена на муку, сахар и другие продукты растут каждую неделю, а помощь власти региона оказывают посредственную.

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