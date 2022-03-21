Мадрид, , 12:49 — REGNUM Власти Испании не намерены проводить досрочные парламентские выборы. Об этом в интервью изданию La Razón заявила официальный представитель правительства Испании Исабель Родригес, комментируя слова ряда депутатов страны о возможности проведения таких выборов.

Конгресс депутатов. Испания Ministerio de la Presidencia. Gobierno de España

«Наоборот [правительство не планирует проводить выборы досрочно — прим. ИА REGNUM]. Премьер-министр выразил это с абсолютной ясностью. В подобных ситуациях необходима стабильность. Правительство собирается обеспечить Испании стабильность, мы это делаем. Это всегда хорошо, а тем более в условиях неопределенности и когда необходимо закрепить экономический подъем», — сказала Родригес.

По её словам, власти «сосредоточены на управлении экономической политикой» Испании, и в то же время на поиске «международного ответа».

Очередные выборы в парламент Испании намечены на декабрь 2023 года.