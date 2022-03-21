Москва, 21 марта, 2022, 12:48 — ИА Регнум. Тверской суд Москвы отказался отложить рассмотрение иска о запрете деятельности американской компании Meta (Facebook и Instagram) в России.

bloomsberries Суд

Ранее представительница компании в ходе заседания суда попросила о переносе слушаний.

По её словам, адвокаты узнали о 300-страничном иске незадолго до процесса и не успели подготовиться.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее Генеральная прокуратура выдвинула требование о запрете на территории России деятельности компании.

Основанием для обращения в суд стало временное разрешение руководства компании для жителей ряда стран на размещение контента с призывами к насилию против российских граждан, в том числе и против президента России Владимира Путина.